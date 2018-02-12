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Порошенко оценил призыв к болельщикам бойкотировать ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Украинские болельщики сами должны решать, ехать ли им на чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

Политик отметил, что отказ от поездки в Россию станет сигналом неприятия политики, проводимой Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу – 2018. Он также отметил, что Киев «делал всё, чтобы мундиаль не состоялся в России».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Российская команда на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Сборная Украины не смогла пробиться в финальный раунд мундиаля. Украинская национальная команда заняла третье место в отборочной группе, пропустив вперед исландцев и хорватов.

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