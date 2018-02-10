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Украинцев призвали отказаться от поездки на ЧМ по футболу в Россию

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Фото: TASS/ZUMA/Igor Golovniov
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков страны не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИДом, СБУ, что делать этого не надо», — заявил Жданов, которого цитирует isport.ua.

Он также отметил, что два года назад мировое сообщество было якобы близко к тому, чтобы отнять право проведения чемпионата у РФ. Он также выразил сожаление, что антироссийская кампания пошла на убыль.

 «С точки зрения наших национальных интересов, мы делали всё, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены», — заявил украинский министр. 

Ранее в феврале Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые будут использовать сборные — участницы чемпионата мира 2018 года во время турнира. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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