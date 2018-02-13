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Сенаторы-демократы требуют от Трампа дополнительных санкций к России

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Три члена сената США от Демократической партии — Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун — внесли на рассмотрение палаты резолюцию о новых санкциях в отношении России. Они сочли существующие ограничения недостаточными. 

«Недостаточно серьезный подход, демонстрируемый администрацией перед лицом явных угроз национальной безопасности <...> вызывает тревогу, такая ситуация не может продолжаться», — заявил Кардин, представляя резолюцию.

В документе Россия, в частности, обвиняется в поддержке сирийского режима и подрыве демократии на Украине.

Новые санкции будут применяться, исходя из секретной части так называемого кремлевского списка, сообщает издание Politico.

Как писал iz.ru, Москва задействует международные площадки для противодействия американским санкциям.

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