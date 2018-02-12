Сбербанк зафиксировал рекордный приток денег в РФ в ожидании санкций

В январе в Россию поступил нетипично большой объем денежных средств.

За две недели приток средств вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

«Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то их [деньги] заведём», — предположила она.

Цифр она не назвала, сказав лишь, что речь идет о сотнях миллионах долларов, уточняют «Ведомости».

Деньги поступали в основном из Швейцарии, притоки из Австрии и Великобритании были незначительными.

Как писал iz.ru, в Европе больше не существует банковской тайны — персональная принадлежность счетов является открытой информацией.