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Сбербанк зафиксировал рекордный приток денег в РФ в ожидании санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В январе в Россию поступил нетипично большой объем денежных средств.

За две недели приток средств вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

«Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то их [деньги] заведём», — предположила она.

Цифр она не назвала, сказав лишь, что речь идет о сотнях миллионах долларов, уточняют «Ведомости». 

Деньги поступали в основном из Швейцарии, притоки из Австрии и Великобритании были незначительными.

Как писал iz.ru, в Европе больше не существует банковской тайны — персональная принадлежность счетов является открытой информацией.

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