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Российские компании собираются нарастить капиталовложения в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экономический рост 2017 года на уровне 1,5% укрепил надежды предпринимателей на увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Об этом говорится в исследовании Центробанка, проведенном на основе опросов компаний разного уровня об их ожиданиях на 2018 год, с которым ознакомились «Известия».

Так, около 66% компаний рассчитывают в 2018 году нарастить выпуск продукции. При этом 57% опрошенных собираются увеличивать инвестиции в основной капитал.

Подробнее — в материале «Известий»: 

Инвестиционный оптимизм добрался до среднего и крупного бизнеса

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