Российские компании собираются нарастить капиталовложения в 2018 году

Экономический рост 2017 года на уровне 1,5% укрепил надежды предпринимателей на увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Об этом говорится в исследовании Центробанка, проведенном на основе опросов компаний разного уровня об их ожиданиях на 2018 год, с которым ознакомились «Известия».

Так, около 66% компаний рассчитывают в 2018 году нарастить выпуск продукции. При этом 57% опрошенных собираются увеличивать инвестиции в основной капитал.

Подробнее — в материале «Известий»:

Инвестиционный оптимизм добрался до среднего и крупного бизнеса