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Инвестиционный оптимизм добрался до среднего и крупного бизнеса

Две трети российских компаний собираются нарастить капиталовложения и выпуск продукции
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Рост экономики положительно повлиял на инвестиционные планы российских предприятий. Около 66% компаний рассчитывают в 2018 году нарастить выпуск продукции. А больше половины из них собираются увеличивать инвестиции в основной капитал, говорится в исследовании Центробанка, с которым ознакомились «Известия». Наиболее амбициозные цели — у предприятий фармакологической и химической отраслей. Бизнес согласен с оптимистичными оценками Минэкономразвития, которое прогнозирует рост инвестиций в основной капитал на уровне 4,7%.

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Экономический рост 2017 года на уровне 1,5% укрепил надежды предпринимателей на дальнейшее увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынках. Об этом говорится в исследовании ЦБ, проведенном на основе опросов компаний разного уровня об их ожиданиях на 2018 год. Большая часть респондентов (81%) — представители среднего и крупного бизнеса. Так, 66% из них планируют увеличить выпуск своей продукции. Больше всех на это настроены предприятия по производству лекарств и химической продукции. Об этом сообщили 100% и 87,5% опрошенных соответственно.

При этом 57% предприятий, которые собираются наращивать производство товаров, намерены увеличивать и инвестиции в основной капитал. Большинство считают, что в этом году вырастет спрос на их продукцию. По мнению Центробанка, это говорит о позитивных настроениях компаний и снижении негативного воздействия экономической неопределенности.

«Наиболее высокий уровень инвестиционного оптимизма сложился в отраслях с высокой добавленной стоимостью, что может свидетельствовать о дальнейших признаках устойчивого роста экономики», — подчеркивают эксперты ЦБ.

В исследовании Банка России также отмечается, что рост инвестиций и выпуска в свои инвестпланы закладывают компании, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на внешний. У большей части экспортоориентированных предприятий темпы роста поставок за рубеж даже опережают динамику продаж на внутреннем рынке. 

В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что такое исследование проводилось впервые.

В опрошенных «Известиями» фармацевтических и химических компаниях, а также на предприятиях, связанных с изготовлением резины и пластмасс, подтвердили корректность результатов исследования ЦБ.

— Мы планируем увеличить объемы выпуска примерно на 10%. Также будем наращивать инвестиции. У нас растет экспорт, так что часть дополнительно выпущенной продукции пойдет на рынки других стран, — отметил исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш.

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В пресс-службе «Уралхима» сообщили, что в прошлом году нарастили выпуск на 4%. План на этот год — сохранить динамику. 

Представитель группы компаний Chameleon Technology, занимающейся производством пластмассы, подтвердил рост спроса на продукцию уже с начала этого года и, как следствие, увеличение ее выпуска.

— У нас ощущение, что происходит оживление рынка в связи с дорожающей нефтью. Мы будем увеличивать инвестиции в производство своих товаров за счет собственных средств, — отметил представитель группы компаний. С начала года цена барреля сырья марки Brent поднялась примерно на $2 — почти до $70.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что потенциал для увеличения выпуска есть только у крупных предприятий, но не у малых.

— Крупный бизнес адаптировался к внешним шокам, а вот малый еще нет. Для них сохраняется экономическая неопределенность. Снять ее можно будет только после президентских выборов, когда будут объявлены новые реформы и определены новые правила игры. В первую очередь это касается налоговой системы, — уверен он.

По сведениям Росстата, инвестиции в основной капитал в 2016 году в России сократились на 0,9%. Данных за 2017 год еще нет. Однако Минэкономразвития ожидало их прирост на уровне 4,1%. В этом году министерство прогнозирует рост инвестиций в размере 4,7%. Экономическая ситуация в России продолжит улучшаться, следует из прогноза ведомства. Там ожидают роста ВВП в этом году на уровне 2%. Увеличение выпуска и капиталовложений влечет за собой создание новых рабочих мест и рост доходов населения. Следовательно, повысится и потребление выпускаемых товаров. Это также увеличивает ВВП.

Справка «Известий»

ЦБ провел опрос в декабре прошлого года. В нем приняли участие 236 респондентов.

 

Из них — 34 работника сельскохозяйственных предприятий, 178 представителей различных видов обрабатывающей промышленности и 24 представителя научно-производственных объединений, выпускающих продукцию машиностроения. 

 
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