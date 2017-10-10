Бизнес ждет рекордной выручки

Число российских бизнесменов, ожидающих впечатляющего роста выручки (на 10–15%) достигло рекордных 28%. Год назад всего 15% менеджеров рассчитывали на подобные показатели. Такие данные содержатся в последнем «Барометре роста 2017» компании Ernst & Young (EY), с которым ознакомились «Известия». При этом 70% компаний ожидают роста выручки на 6–15%. Позитивные ожидания основаны на общем восстановлении темпов экономического роста, пояснили в EY. Синхронно с хорошими ожиданиями по выручке предприниматели улучшили прогнозы по набору кадров и внедрению новых технологий. Однако пока позитивные настроения не стали реальностью: по данным Росстата, в первом полугодии прибыль российских компаний снизилась почти на 11%.

Большая часть предпринимателей (42%) ожидают роста выручки умеренными темпами — на 6–10%. Годом ранее таких было только 34%. Приоритетами развития для российских компаний сегодня стали выход на новые рынки и приобретение новых активов — такие цели назвали 30% и 26% респондентов EY соответственно. Глобальный опрос Ernst & Young затронул 2,34 тыс. топ-менеджеров компаний с годовой выручкой от $1 млн до $3 млрд из 30 стран мира, в том числе и России.

— С первыми признаками восстановления экономической активности российский средний бизнес начал строить планы по расширению географического присутствия, — прокомментировал результаты опроса управляющий партнер EY Александр Ивлев.

Он также подчеркнул, что риски, связанные с геополитической нестабильностью, отошли на второй план. Это «свидетельствует о динамичном развитии и устойчивости сегмента среднего бизнеса в России, всё внимание которого сосредоточено на повышении своей конкурентоспособности, а не на обстоятельствах вне зоны его контроля». Также в тройку актуальных проблем для бизнеса вошли ужесточение конкуренции и дефицит свободных средств.

Рост выручки мог бы стабилизировать ситуацию с прибыльностью российских компаний, которая, по данным Росстата, в первом полугодии снизилась на 10,9%, до 4,97 трлн рублей. Чистая прибыль — это то, что остается от выручки после уплаты всех расходов компании и налогов.

Среди видов бизнеса по-прежнему более уверенно чувствует себя банковская сфера. За восемь месяцев 2017 года банки заработали почти 1 трлн рублей, что на 7% лучше аналогичного результата прошлого года. Даже ситуация в традиционно сильном в России топливно-энергетическом секторе складывается иначе. Так, чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии упала на 20%, до 81 млрд рублей, прибыль «Газпрома» — на 37%, до 381 млрд рублей, НОВАТЭКа — на 54%, до 74 млрд рублей. Мешают зарабатывать в этой отрасли нестабильные цены на сырье и крепкий курс рубля.

В остальных секторах ситуация разнится, отметили эксперты.

Президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил «Известиям», что снижение прибыли компаний связано в том числе с ростом их издержек. По его мнению, правительство должно жестче следить за тарифами, чтобы не допускать резкого скачка цен.

— В ряде отраслей — к примеру, строительной — наблюдается спад, поэтому большинство строительных компаний нерентабельны на сегодняшний день. То есть продают себе в убыток, лишь бы остаться на рынке. Кроме того, многие компании подняли зарплату своим работникам, это тоже ведет к уменьшению прибыли, — пояснил он.

Негативное влияние на прибыль оказывает также и замедление инфляции, заметил заместитель директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.

— Прибыль падает в том числе из-за уменьшения инфляции, потому что мы знаем, что когда инфляция выше, то прибыль выше просто потому, что результат экономической деятельности предприятия происходит позже, чем закупка, чем расходы. Соответственно, из-за увеличения цен идет автоматический рост прибыли. Когда инфляция замедляется, то объем прибыли уменьшается, — пояснил эксперт.

Чтобы повысить прибыльность российских компаний, нужно прежде всего нарастить производительность труда, уверен аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

— Среди мер по повышению прибыльности компаний ключевой, на мой взгляд, является повышение производительности труда. Это позволило бы предприятиям больше зарабатывать, а государству — взимать больше налогов, — сообщил он.

Также нарастить денежный поток могли бы современные эффективные технологии, например роботизация производства, отметил эксперт. Пока, по данным EY, роботизация в России отстает от зарубежных стран, где доля внедривших ее компаний достигла 5%.

Прибыль для российских предпринимателей — важнейший вопрос. По данным опроса EY, 29% российских респондентов (против 22% в мире) называли повышение рентабельности своего бизнеса самым важным показателем успеха.