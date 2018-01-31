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Малый бизнес освободят от госпошлины за электронную регистрацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России решило освободить владельцев новых предприятий малого и среднего бизнеса от уплаты госпошлины за регистрацию в электронном формате, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, банковский сектор также готов пойти на определенные послабления.

«Одновременно со стороны банковской системы мы слышим готовность предоставлять услуги по открытию счета, получению базового перечня услуг тоже с нулевой стоимостью», — сообщил глава ведомства журналистам.

Также Орешкин рассказал, что на заседании президиума совета при президенте России по приоритетным проектам и стратегическому развитию обсуждали возможность «регистрации предприятий без физического офиса, на базе почтового ящика» или «электронного сервиса».

Такой шаг позволит, как отметил министр, привести регистрацию бизнеса в соответствие с реалиями цифровой экономики.

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