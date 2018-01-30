Крупный и малый бизнес поверили друг другу

Объем закупок крупных госкомпаний у малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2017 году увеличился на 500 млрд и превысил 2 трлн рублей. Об этом рассказал «Известиям» глава корпорации развития МСП Александр Браверман. Он объяснил такую динамику тем, что структуры с госучастием стали больше доверять небольшим фирмам. А руководители малых и средних организаций поверили в конкурентность торгов и чаще приходят на тендеры. Тенденция сохранится в этом году, и объем закупок крупнейшими компаниями у малых и средних достигнет 3 трлн рублей, прогнозируют эксперты. Но для этого нужно отказаться от торгов в бумажном виде. Они ограничивают участие в тендерах представителей МСП.

Крупнейшие корпорации и компании с госучастием в 2017 году закупили у малого и среднего бизнеса товаров и услуг более чем на 2 трлн рублей. Об этом «Известиям» сообщил руководитель корпорации развития МСП Александр Браверман.

Показатель прошлого года был максимальным в новейшей истории России. В 2016 году объем закупок составил 1,5 трлн рублей.

Такая динамика обусловлена, в частности, тем, что крупные компании стали больше доверять малому и среднему бизнесу. Он добросовестно выполняет свои обязанности, поставляет качественную продукцию в срок.

— Мы фиксируем тенденцию на закупки у МСП высокотехнологичной продукции. Нас радует, что это происходит без административного давления. Еще один позитивный момент — малый и средний бизнес сам стал чаще участвовать в торгах. Он видит, что они проходят честно и есть реальный шанс выиграть, — отметил Александр Браверман.

По предварительным данным, средняя доля прямых закупок госкомпаний у МСП составила порядка 30%, добавил глава корпорации. Это в три раза больше установленной на 2017 год минимальной квоты в 10%.

Всего в России сейчас, по данным Единого реестра МСП, 6 млн малых и средних предприятий. Их представители подтверждают, что стали чаще выигрывать тендеры на закупки у крупных структур.

— Сейчас государственные компании выходят на первое место среди наших покупателей, — отметил председатель совета директоров челябинского завода «Теплоприбор» Константин Захаров.

По закону у МСП должны осуществлять закупки 420 госкомпаний с оборотом свыше 500 млн рублей в год каждая. Лидерами в 2017 году стали РЖД, «Роснефть», «Ростелеком», «РЖДстрой» и Сбербанк. Только эти заказчики купили у МСП товары, работы и услуги на 574,3 млрд рублей. В «Ростелекоме» и Сбербанке подтвердили рост закупок у малого и среднего бизнеса. Представители остальных компаний не ответили на вопросы «Известий».

Александр Браверман отметил, что независимые эксперты по поручению первого зампреда правительства Игоря Шувалова провели оценку качества закупок. По ее итогам был зафиксирован рост конкуренции в торгах при участии малого и среднего бизнеса. Неконкурентных закупок у единственного поставщика среди МСП почти на 26 процентных пунктов меньше, чем у всех остальных участников конкурсов. В 2017 году их доля составила 25,7%.

Экономия средств компаний при закупках у небольших предприятий составила 11,13%. Это в 2,1 раза больше, чем в целом по всем закупкам госкомпаний.

При этом Александр Браверман отметил, что в ряде случаев, не носящих массового характера, обнаружилась аффилированность менеджмента крупнейших заказчиков с малыми и средними компаниями.

— В целях исключения таких случаев потребуется совместная работа Корпорации развития МСП с ФАС, — отметил он.

Президент России Владимир Путин поставил цель увеличить объем закупок компаниями у малого и среднего бизнеса до 3 трлн рублей в этом году. Глава ассоциации МСП «Опора России» Александр Калинин считает показатель достижимым.

— Госкорпорации уже поставили на «конвейер» покупку товаров и услуг у малого предпринимательства, — констатировал он.

Для того чтобы достигнуть прогнозируемых показателей, необходимо перевести все тендеры в электронный вид, считает генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов.

— Этот вид торгов — наиболее понятный, доступный и открытый для предпринимателей. В электронных закупках отсутствуют какие-либо препятствия при подаче заявок. Это делает их максимально конкурентными и прозрачными, — подчеркнул он.

С 1 июля заказчики наделяются правом проводить все тендеры в электронном виде. С 1 января 2019 года это станет обязательным. Тогда количество МСП, желающих участвовать в торгах, действительно может вырасти еще больше, потому что сейчас многих ограничивает именно бумажная волокита.