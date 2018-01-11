Защита бизнеса начнется с права

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которое намечено на конец января. Информацию о том, что это мероприятие есть в графике главы государства, «Известиям» подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Рабочая группа возобновит свою работу спустя полтора года, рассказал «Известиям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Основной вопрос, который деловое сообщество планирует обсудить с президентом на первом заседании, — гуманизация уголовного наказания для бизнесменов. Эксперты полагают, что эффект от возобновления работы группы направлен на стратегическую перспективу.

Как рассказал «Известиям» Александр Шохин, на первом заседании группы в обновленном составе бизнес-сообщество планирует поднять вопрос о гуманизации целого ряда уголовных статей в сфере предпринимательства.

— Мы планируем предложить расширить состав статей, по которым освобождение от уголовной ответственности наступает в случае возмещения материального ущерба. Кроме этого, будет обсуждаться вопрос гуманизации целого ряда других процессуальных норм. При этом в повестке дня не стоит вопрос о восстановлении «предпринимательской» 159.4 статьи УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», утратила силу в 2015 году. — «Известия»), — пояснил Александр Шохин.

В заседании рабочей группы примет участие Владимир Путин. То, что такое мероприятие планируется, «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, готовится, — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее глава государства объяснял появление такой группы необходимостью разрешить споры и взаимные претензии бизнес-сообщества и силовых структур.

Рабочая группа была создана в феврале 2016 года по поручению главы государства. Ее возглавил (все должности указаны на момент создания группы) глава администрации президента (АП) Сергей Иванов, в состав вошли замглавы МВД Дмитрий Миронов, помощник президента Андрей Белоусов, начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева, первый замдиректора Федеральной службы безопасности Сергей Смирнов, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин, зампредседателя Следственного комитета Илья Лазутов, руководитель «Деловой России» Алексей Репик и глава РСПП Александр Шохин. Группа проработала меньше года, ее последнее заседание состоялось 29 сентября 2016 года.

После перестановок в администрации президента в августе 2016 года — тогда Сергея Иванова на посту главы АП сменил замруководителя АП Антон Вайно — состав рабочей группы частично обновился. В декабре ее главой стал Антон Вайно, в состав вошли статс-секретарь МВД Игорь Зубов, представители Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСБ. Со стороны предпринимательского сообщества в группе остались председатели четырех крупнейших бизнес-организаций страны.

Свое участие в предстоящем заседании подтвердил и глава «Опоры России» Александр Калинин. Он подчеркнул, что до сих пор эксперты и бизнес-сообщество сталкиваются с необоснованным давлением на предпринимателей.

— Заседание намечается на начало года, и мы к нему готовим свои предложения. В частности, я намерен затронуть вопросы гуманизации уголовного законодательства в сфере предпринимательских статей. Необходимо ликвидировать обстоятельства, которые способствуют необоснованному и даже незаконному давлению на бизнес, — подчеркнул он. — Несмотря на то что с момента образования группа собиралась всего четыре раза, были приняты важнейшие изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах, которые обеспечили защиту бизнеса от неправомерного давления со стороны правоохранителей.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил, что на съезде «Единой России» в декабре прошлого года Владимир Путин сочувственно отзывался о проблемах бизнеса. Эксперт полагает, что в последние полтора года баланс в отношениях гражданских структур и силовых служб «очевидным образом складывался в пользу последних».

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что основной эффект от сбора рабочей группы необходимо усматривать в стратегической перспективе. Исполнительные власти хотят продемонстрировать бизнес-сообществу, что готовы слушать и реагировать на запросы предпринимателей.



— Сам состав группы говорит о ее серьезности и влиятельности. Он ограничен небольшим числом участников, так что можно с уверенностью сказать, что претензии бизнеса будут услышаны, и самое главное, по ним будет оперативная реакция, — полагает он.



Эксперт подчеркнул, что работа группы может иметь и косвенный электоральный эффект, который напрямую не повлияет на предвыборную кампанию, но четко даст понять: глава государства и его администрация не только знают о проблемах предпринимательского сообщества, но и готовы их решать.