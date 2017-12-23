Президент России Владимир Путин заявил о необходимости либерализации законодательства в РФ. По его словам, для предпринимателей нужно создать необходимые условия для развития бизнеса, передает «РИА Новости».

«Важно либерализировать законодательство, избавляться от размытых норм, которыми нечистоплотные правоохранители пользуются для наезда на бизнес», — сказал Путин, выступая на 17-м съезде партии «Единая Россия».

В ходе выступления президент отметил, что уровень роста российской экономики должен превысить мировой и выразил надежду, что вскоре эта цель будет достигнута.