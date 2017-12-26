Бизнес уходит от нечестной конкуренции

В этом году в торговле заметно снизился уровень недобросовестной конкуренции. Если в 2015–2016 годах на нее жаловались порядка 50% предпринимателей, то сейчас — чуть более трети. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики. Улучшается и настроение бизнеса. Так, индекс предпринимательской уверенности организаций розничной торговли преодолел спад прошлых лет. Для полного счастья ритейлерам не хватает стабильности в законодательстве.

Российская экономика вышла из рецессии. ВВП по итогам этого года вырастет примерно на 2%, говорится в прогнозе Минэкономразвития. Инфляция также снижается рекордно быстрыми темпами. По итогам года она составит 2,5–2,8% при цели 4%.

На этом фоне улучшается положение малого бизнеса в России. В частности, предприниматели стали намного меньше жаловаться на недобросовестную конкуренцию, говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Деловой климат в малых розничных организациях во втором полугодии 2017 года». «Известия» ознакомились с мониторингом. Если в 2015 и 2016 годах этот фактор указывали как «мешающий развитию» 55 и 40% респондентов, то к концу этого года их доля немногим превышает треть.

«В контексте сложившейся конкурентоспособности в краткосрочной перспективе, по мнению 58% участников опроса, занимаемые конкурентные позиции организаций не изменятся», — отмечается в исследовании.

При этом 18% предпринимателей ожидают улучшения своего положения на рынке. Год назад об этом сообщали лишь 15% респондентов.

Торговые точки активно расширяют ассортимент своих товаров и планируют делать это в течение первой половины следующего года. Об увеличении продуктового ряда заявили более 20% респондентов против 13% годом ранее. Более 30% предпринимателей выразили намерения увеличивать номенклатурную матрицу в первом полугодии 2018 года.

Также ритейлеры уже третий год подряд продолжают сокращать долю импорта, особенно продовольственной продукции, алкоголя и табака. Это связано с политикой государства по импортозамещению, отмечают эксперты НИУ ВШЭ.

«Достаточно знаковым событием исследования следует считать существенное снижение негативной реакции предпринимателей относительно давления со стороны фискальных, контролирующих и регулирующих органов», — подчеркивается в документе.

Ослабление контроля связано, в частности, с введением надзорных каникул, которые действуют с 2016 по 2018 год, говорится в исследовании. Госорганы не имеют права в течение этого срока проводить плановые проверки малого бизнеса. Также правительство продолжает реформировать контрольно-надзорную деятельность. Административное давление на бизнес должно последовательно снижаться.

Больше всего российским предпринимателям не хватает стабильности в законодательстве, отметил автор исследования, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Чаще всего предприниматели просят, чтобы установили постоянные правила игры. Тогда они смогут долгосрочно планировать, создавать инвестпланы на несколько лет. А когда постоянно меняются законы, это сдерживает развитие бизнеса, — отметил Георгий Остапкович.

Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Марина Блудян считает: снижение недобросовестной конкуренции связано с тем, что работать в «серой зоне» стало невыгодно.

— Дело в том, что производители обычно подделывают дорогие товары, которые население сейчас покупает меньше. А дешевую продукцию, которая пользуется спросом, подделывать невыгодно, потому что на ней особо не заработаешь. Таким образом, мошенников сейчас стало меньше, ведь нелегальный бизнес работает только на сверхприбыли и только с очень дорогими товарами, — указала она.

Малый бизнес в сфере продаж адаптировался к внешней конъюнктуре. А сложившаяся в экономике России ситуация привела к тому, что нелегальные ритейлеры покидают рынок. Это повышает уверенность отечественных предпринимателей. Теперь уже пятая часть продавцов надеется на укрепление своих рыночных позиций.