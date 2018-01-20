Кабмин РФ одобрил законопроект о расширении возможностей малого бизнеса

Российское правительство одобрило законопроект о расширении возможностей малых и средних предприятий (МСП) по привлечению доступного финансирования. В частности, это касается увеличения размера микрозайма до 5 млн рублей.

В настоящее время микрофинансовые организации сейчас могут предоставлять займы юрлицам и индивидуальным предпринимателям на сумму до 3 млн рублей.

В опубликованном на сайте кабмина документе говорится о предложении расширить систему предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП за счет предоставления корпорацией «МСП» права докапитализировать региональные гарантийные организации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кабмин РФ одобрил законопроект о вводе лекарств в гражданский оборот.