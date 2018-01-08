Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам-кредиторам малого бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий банкам-кредиторам малого бизнеса для реализации приоритетных проектов.

Информацию об этом распространил сайт правительства РФ в понедельник, 8 января.

«Основные условия предоставления субсидий — конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых… срок льготного кредита не более 10 лет — на инвестиционные цели», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Сумма сверхплановых доходов, предназначенных для регионов России в 2017 году, составит порядка 850 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании в Госдуме 18 декабря.

По министра словам, выделенные субсидии направят на выполнение обязательств субъектов РФ.