Глава российского правительства Дмитрий Медведев одобрил создание шести новых территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах в России. Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, об этом премьер сообщил в понедельник на встрече с вице-премьерами.

ТОРы будут созданы в четырех регионах России: «Невинномысск» в Ставропольском крае, «Котовск» в Тамбовской области, «Кондопога» и «Чистополь» в Республике Карелия, «Нижнекамск» и«Зеленодольск» в Республике Татарстан».

«Газета.ру» отмечает, что решение правительства позволит создать более 11 тыс. рабочих мест.

Портал iz.ru сообщил, что поселок Горный Тогучинского района Новосибирской области может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).