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Кабмин РФ одобрил законопроект о вводе лекарств в гражданский оборот

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Российское правительство одобрило проект закона о порядке ввода в гражданский оборот лекарств. 

Как сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина, предлагается создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарственных средств, поступающих в оборот в России.

В документе говорится, что для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя. Кроме того, препарат должен соответствовать требованиям, установленным при государственной регистрации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство РФ ведет обсуждение возможной отсрочки ввода «закона Яровой» на несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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