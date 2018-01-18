Кабмин РФ рассмотрит законопроект об органическом сельском хозяйстве

Кабмин РФ рассмотрит в четверг законопроект об органическом сельском хозяйстве, подразумевающий регулирование производства органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что целью законопроекта является установление правовых основ регулирования отношений в сфере производства органической продукции. В частности, речь идет о продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде.

Законодатели в проекте акцентируют внимание на таких понятиях, как «органическая продукция», «производство органической продукции», а также «производители органической продукции». Ожидается, что благодаря законопроекту появится возможность создавать реестр производителей органической продукции. Кроме этого, предусматривается добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, которые применяются согласно национальной системе стандартизации.

На сегодняшний день органическое сельское хозяйство широко используется в большинстве стран. Лидерами по производству органической продукции являются страны Западной Европы и Северной Америки.