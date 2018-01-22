Торги госимуществом станут электронными

Торги государственным имуществом, включая природные ресурсы, планируют перевести на публичные электронные площадки. Это должно произойти с 2019 года, следует из поправок к нескольким законам, которые готовит Минэкономразвития. Об этом «Известиям» рассказали в Минприроды, информацию подтвердили в Минэке. Антимонопольная служба поддерживает поправки, но Минприроды не согласно с включением в онлайн-аукционы ценных полезных ископаемых. Между тем переход «в цифру» может увеличить поступления в бюджет в два раза, полагают в Минэкономразвития.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить «План мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 годы». Как узнали «Известия», в связи с этим Минэкономразвития разрабатывает поправки в законодательство. Благодаря им торги госимуществом, в том числе природными ресурсами и ископаемыми, будут проводиться на публичных электронных торговых площадках в онлайне. О подготовке такого закона «Известиям» сообщили в пресс-службе Минприроды. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что документ разрабатывают.

Новые поправки фактически унифицируют правила проведения всех торгов госимуществом. Они должны вступить в силу с 2019 года, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В правительство поправки будут внесены в феврале этого года.

Действующее регулирование торгов носит фрагментарный характер и не содержит общих для всех отраслей норм. По мнению ведомства, это приводит к неэффективному распределению госимущества и злоупотреблениям среди госслужащих.

Сейчас через открытые электронные торги проходит только госимущество, выставленное на продажу по программе приватизации, банкротству, а также аресту или залогу. Во всех остальных случаях аукцион проходит в закрытом режиме на базе профильных агентств и ведомств. Официальный сайт торгов используется только для анонса. Именно этой закрытости и хотят избежать антимонопольщики, рассказал «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По плану Минэкономразвития, через электронные торги будет реализовываться и другое госимущество. В частности, речь идет о выдаче лицензий на добычу нефти, газа, золота, алмазов и драгметаллов. В список также попадут разрешения на добычу общедоступных ресурсов, таких как песок, вода, соль, щебень, рыба, а также лесные и охотничьи угодья. Перевод таких торгов в электронный режим как минимум втрое увеличит количество участников аукционов, а объем поступлений в бюджеты всех уровней — в 1,5–2 раза, считают в экономическом ведомстве.

Поправки без разногласий согласовали Минкультуры, Минфин, Минюст, Минстрой, Минпромторг, Минобороны, ФСИН, ФССП и Росимущество. Претензии возникли только у Минприроды. По мнению экспертов ведомства, новые поправки не должны распространяться на аукционы на ценные ископаемые. Торги следует проводить по действующему законодательству, отметили в пресс-службе Минприроды в ответ на запрос «Известий». Это вызвано технической сложностью перевода геологической информации на базу электронных торгов, уточнил представитель ведомства. В Роснедрах не ответили на запрос.

Эти претензии учтены не были, хотя основные противоречия с Минприроды урегулированы, утверждает представитель экономического ведомства.

С таким же предложением перевести торги ресурсами на электронные площадки в Минприроды обращалась ФАС, рассказал «Известиям» замглавы службы Рачик Петросян. Антимонопольщики недовольны тем, что некоторые аукционы выигрываются благодаря сговору. Выявляемость картелей на торгах растет. По данным службы, в 2017 году было зафиксировано 310 таких случаев (+3% к 2016 году).

Вероятнее всего, аукционы на лицензии будут проводиться на одной из шести федеральных электронных площадок. Им ФАС доверяет больше всего, пояснил близкий к службе источник «Известий». В основном именно на них устраивают торги для госнужд, отметил эксперт по закупкам Экспертного совета при правительстве РФ Георгий Сухадольский.

Будет ли регистрация на аукцион дешевле для участников, чем сейчас, он не смог оценить. Но отметил, что новая схема надежнее. В ходе электронных торгов ни у одного из участников процесса нет возможности подменить или «потерять» какой-либо документ, добавил гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов.

Доступ к торгам через электронные торговые площадки является шагом вперед по сравнению с существующей системой. Это, в частности, сведет к минимуму коррупционный фактор и заметно повысит доходы казны.