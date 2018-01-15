Рейдеров не допустят к аукционам на недра

Уже в этом году в России появятся черные списки недропользователей. Речь о компаниях, которые выигрывают аукционы на разработку месторождений, но не платят по условиям конкурса и не приступают к освоению участков. Такие меры предусмотрены подготовленными Минприроды поправками в закон «О недрах» («Известия» ознакомились с документом). По новым правилам в случае отказа победителя конкурса вносить плату победа будет отдана участнику, который предложил чуть менее выгодные условия. С принятием поправок освоение месторождений должно ускориться, а поступления в бюджет — увеличиться.

С конца 2018 года в России появится черный список компаний, которые недобросовестно относятся к разработке недр. В Минприроды их уже окрестили рейдерами — такие фирмы выигрывают аукцион на добычу ресурсов, но потом не оплачивают конкурс и не заходят на участок.

Чтобы предотвращать срывы конкурсов, в Минприроды предлагают присуждать победу в аукционе второму по привлекательности претенденту на недра. Это предусмотрено поправками в соответствующий закон, которые разработало ведомство. Основным критерием присуждения победы будет считаться, как и прежде, размер единоразового взноса за лицензии на разработку или поиск полезных ископаемых.

Но если лицензия не будет оплачена в течение 14 дней, компания-рейдер как минимум на два года вместе со своими учредителями и директорами будет включена в специальный публичный реестр недобросовестных участников конкурсов и аукционов. Его будет вести Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

До сих пор Роснедра, устраивавшие конкурсы, не имеют возможности препятствовать недобросовестному поведению подобных фирм. Из-за этого аукционы переносятся на год или более, что срывает сроки пополнения запасов и приводит к недополучению бюджетом налоговых сборов. По мнению Минприроды, на то у рейдеров есть свои мотивы.

«Недобросовестные компании участвуют в аукционах в целях недопущения приобретения отдельных участков недр другими лицами, являющимися их конкурентами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отсрочка аукционов приводит и к миллиардным потерям государства в виде «отложенных» платежей не только в части налогов с добычи. Доход казне могли бы принести также сборы с выполнения услуг по разработке месторождений и с зарплат работников добывающих и сервисных предприятий, рассказал президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

Мера, предложенная Минприроды, будет эффективной, считают в ведомстве. Аналогичная практика успешно реализована при проведении аукционов по продаже государством земельных участков.

По оценкам ведомства, из-за недобросовестных заявителей отменяется до 15% всех аукционов на недра, то есть каждый шестой конкурс. Доля несостоявшихся аукционов постепенно снижается. В 2016 году сорвалось порядка трети запланированных конкурсов (состоялись лишь 258 из 398). В период с 2008 по 2012 год не смогли провести больше половины аукционов, следует из данных Роснедр.

Чаще всего конкурсы срываются из-за низкого качества активов. А действия «рейдеров» были причиной как минимум трети срывов, уточнил близкий к Минприроды источник «Известий». Как правило, недобросовестные компании участвуют в аукционах на сравнительно небольшие месторождения, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

К примеру, в августе 2016 года Роснедра не смогли провести аукцион на Борулахский нефтегазовый участок (10 млн т нефти и 165 млрд куб. м газа). Его победитель — компания «УДС-Энерджи» в последний момент отказалась внести разовый платеж в 2,7 млрд рублей, рассказал Игорь Юшков.

По словам представителей Минприроды, с поправками знакомы «все ведомства» и «в целом их поддерживают». Официальные представители Минэкономразвития, Минфина и ФАС подтвердили эту информацию «Известиям». В Роснедрах и Минэнерго не ответили на запрос.

В то же время в ФАС посоветовали Минприроды предусмотреть также альтернативные методы борьбы с недобросовестными компаниями, сообщил «Известиям» начальник управления контроля строительства и природных ресурсов службы Олег Корнеев.

Присуждение победы в подобных аукционах следующим по привлекательности заявителям — вполне логичный и ожидаемый шаг. Похожий подход действует в госзакупках. Новые правила аукционов приведут к повышению налоговых доходов бюджета и повышению темпов освоения новых месторождений.