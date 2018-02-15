Рябков планирует обсудить с замгоссекретаря США контроль над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерен обсудить с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном новые американские доктринальные документы и ситуацию вокруг проблемных моментов в сфере разоружения. По словам Рябкова, встреча может пройти в ближайшие недели по инициативе американской стороны.

«Место и время (встречи) пока до конца не доработаны. Мы хотим с учетом появления важных американских доктринальных документов, которые оставляют очень много вопросов... Они (американцы) предпочли пересечься примерно в том же формате, как это было в Хельсинки», — приводит ТАСС слова замглавы МИДа.

Дипломат добавил, что российская сторона не хотела бы затягивать проведение такой встречи, учитывая накопившиеся вопросы в сфере разоружения.