В США рассказали об «идеальном оружии» против российских подлодок

Беспилотное судно «Морской охотник», переданное в конце января научно-исследовательскому управлению ВМС США, способно отслеживать бесшумные подводные лодки России и Китая. Об этом сообщает издание National Interest.

Данное судно стало самым большим в мире беспилотным кораблем. Его длина — 40 м, скорость –– 27 узлов (50 км/ч). «Морской охотник» способен отслеживать бесшумные дизель-электрические подводные лодки (ACTUV), преодолевая огромные расстояния без единого члена экипажа на борту.

Ранее судно уже прошло испытания.

Также эксперты отметили относительную дешевизну беспилотного корабля в эксплуатации. Ежедневное обслуживание «Морского охотника» обойдется ВМС США в $15–20 тыс., в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в $700 тыс.

Аналитики издания подчеркивают, что число подлодок потенциальных противников растет и улучшение противолодочной обороны США имеет первостепенное значение.

Так, значительных успехов в воссоздании подводного флота достигла Россия. А количество китайских дизель-электрических подлодок к 2030 году превысит 75 единиц.

ВМС США могут принять на вооружение новое беспилотное судно уже в этом году. Также развивается проект создания «Морского охотника – 2».

10 февраля портал iz.ru сообщил, что эксперты сравнили российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.