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Испытания автономного «охотника за подлодками» прошли в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Darpa
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В США завершился первый этап испытаний нового морского беспилотника ACTUV, предназначенного для обнаружения иностранных подводных лодок. Об этом сообщает оборонное агентство DARPA.

В задачи ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel — противолодочного боевого беспрерывно следящего беспилотного корабля) входит обнаружение подлодки противника в прибрежных водах совместно с авиационными разведчиками и гидроакустическими буями.

По словам директора управления тактических технологий DARPA, «ACTUV — это новое видение морской войны, которая осуществляется за счет большого количества маленьких, но высокоэффективных платформ», сообщает телеканал «Звезда».

Беспилотник будет передан в управление военно-морских исследований для последующего усовершенствования. Роботизированный комплекс планируют принять на вооружение к концу 2018 года. Водоизмещение ACTUV составляет 145 т, 40 из которых занимает топливо. Корабль способен развивать скорость до 27 узлов, его длина — 40 м. Продолжительность одного выхода в море составляет три месяца.

Работа над автономным катером ведется с 2010 года. DARPA проконтролировало проектирование и постройку беспилотника, а научно-исследовательское управление ВМС США проведет дополнительные испытания и доработку дрона в соответствии с требованиями американских ВМС. Отмечается, что робота будут использовать в том числе для перевозки провизии и поиска морских мин.

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