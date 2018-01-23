Российская ПВО получит бюджетную ракету для борьбы с беспилотниками

Российские системы ПВО пополнятся малогабаритной бюджетной зенитной ракетой для борьбы с «беспилотными камикадзе». Сейчас ракета проходит испытания, заявили «Известиям» в Министерстве обороны.

Боеприпас был разработан и произведен с учетом опыта применения в Сирии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Ракеты способны поражать большинство малоразмерных целей. В том числе они способны поразить самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня. За миниатюрные размеры ракета получила прозвище «гвоздь» среди военных. Так, четыре «гвоздя» устанавливаются в один штатный пусковой контейнер «Панциря».

В ходе испытаний ракеты уверенно поражают учебные цели. По информации «Известий», боеприпас в перспективе может стать основным средством для борьбы с высокоточным оружием.

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«Панцири» вооружили зенитными «гвоздями»