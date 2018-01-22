День авиации ПВО пилоты МиГ-31БМ встретили в небе

Профессиональный праздник — День авиации противовоздушной обороны — пилоты МиГ-31БМ встречают в небе. Дальний сверхзвуковой перехватчик в НАТО называют «лисьей гончей». Самолету нет равных в стратосфере. После модернизации истребитель стал еще более опасным для врагов. Точные возможности МиГ-31БМ — до сих пор военная тайна.

Всего четыре МиГа могут контролировать пространство в тысячу километров. Побить рекорды «лисьей гончей» может только самолет нового поколения. В России уже заняты разработкой суперсовременной машины.