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День авиации ПВО пилоты МиГ-31БМ встретили в небе

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Профессиональный праздник — День авиации противовоздушной обороны — пилоты МиГ-31БМ встречают в небе. Дальний сверхзвуковой перехватчик в НАТО называют «лисьей гончей». Самолету нет равных в стратосфере. После модернизации истребитель стал еще более опасным для врагов. Точные возможности МиГ-31БМ — до сих пор военная тайна.

Всего четыре МиГа могут контролировать пространство в тысячу километров. Побить рекорды «лисьей гончей» может только самолет нового поколения. В России уже заняты разработкой суперсовременной машины.

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