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КНР оснастит атомные подлодки технологией искусственного интеллекта

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Фото: Global Look Press/Zha Chunming
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Китайская Народная Республика (КНР) планирует оснастить свои атомные подлодки новейшей технологией искусственного интеллекта (AI), благодаря чему будет существенно упрощен процесс принятия важных решений для командиров субмарин. В настоящее время китайские специалисты занимаются разработкой данной технологии. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

Специалисты утверждают, что новая разработка поможет командирам экипажей субмарин снизить нагрузку и принимать наиболее эффективные решения, которые возникают у них после долгого нахождения в замкнутом и тесном пространстве под водой. Большинство функций по переработке любой поступающей на приборы информации будут выполняться по команде. Кроме того, благодаря программе можно будет имитировать работу человеческого головного мозга. Перерабатываться масштабный объем информации будет в кротчайшие сроки.

Как сообщал портал iz.ru, китайские власти намерены создать ультрасовременную армию и сделать КНР военно-технической супердержавой и догнать по этим показателям США. Для этих целей Народно-освободительная армия Китая отобрала для работы в Китайской академии военных наук специалистов, специализирующихся на квантовых технологиях и искусственном интеллекте. НОАК намерена использовать их знания для применения в военной сфере.

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