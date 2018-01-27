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СМИ узнали о планах КНР создать ультрасовременную армию

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Фото: Global Look Press/Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отобрала 120 специалистов для работы в Китайской академии военных наук. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на государственные СМИ.

По данным издания, более 95% исследователей имеют ученые степени и специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте. НОАК намерена использовать их знания для применения в военной сфере, пишет газета.

Сообщается, что такая мера связана с намерением Пекина стать военно-технической супердержавой и догнать по показателям США.

На сегодняшний день НОАК продолжает оставаться самой крупной по численности в мире. В ее рядах состоят около 2,3 млн военнослужащих, или 0,18% населения КНР, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что в Китае ученые с 2015 года проводят исследования по изменению человеческой ДНК. Эксперименты стали возможны благодаря гибкому законодательству и, по заверениям властей, они связаны с поиском эффективного лекарства от рака.

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