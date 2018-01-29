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США создадут сверхскоростную сеть 5G для защиты от «угрозы Китая»

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Команда по национальной безопасности из администрации президента США Дональда Трампа намерена создать национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Сообщается, что в документах отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную технологию 5G, поскольку Китай «является доминирующим опасным агентом информационной сферы». По данным издания, в ближайшие шесть–восемь месяцев специалисты обсудят способы создания сети и финансирования проекта.

Эксперты издания опасаются того, что оборотной стороной проекта станет «агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров». По их мнению, это «нарушит деловые планы самых больших американских телекоммуникационных и технологических компаний», передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что китайские власти намерены создать ультрасовременную армию и сделать КНР военно-технической супердержавой и догнать по этим показателям США. Для этих целей Народно-освободительная армия Китая отобрала для работы в Китайской академии военных наук специалистов, специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте. НОАК намерена использовать их знания для применения в военной сфере.

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