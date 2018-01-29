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Трамп считает, что оружие должно быть не только у «плохих парней»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп высказался за право американских граждан на владение оружием, заявив, что это отвечает интересам безопасности. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу ITV, вышедшем в воскресенье, 29 января.

«Так много атак, когда оружие было только у плохих парней», — сказал он тележурналисту Пирсу Моргану, передает «РИА Новости».

В качестве примера он привел теракт в Париже, жертвами которого стали более сотни человек.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

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