Трамп считает, что оружие должно быть не только у «плохих парней»

Президент США Дональд Трамп высказался за право американских граждан на владение оружием, заявив, что это отвечает интересам безопасности. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу ITV, вышедшем в воскресенье, 29 января.

«Так много атак, когда оружие было только у плохих парней», — сказал он тележурналисту Пирсу Моргану, передает «РИА Новости».

В качестве примера он привел теракт в Париже, жертвами которого стали более сотни человек.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.