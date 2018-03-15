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В Британии по «делу Скрипаля» созывали чрезвычайный комитет COBRA

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Чрезвычайный комитет COBRA, который созывается в Великобритании в случае крупных происшествий или кризисов, в ближайший час соберется на заседание по «делу Скрипаля».

Об этом сообщил источник, близкий к британскому правительству.

«Главным образом оно будет посвящено ходу расследования, но будут обсуждаться и отношения с РФ в свете вчерашнего заявления премьер-министра (Терезы Мэй) и готовящегося ответа со стороны Москвы», — приводит его слова «РИА Новости».

Власти Соединенного Королевства ранее обвинили Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом.

Их обнаружили в тяжелом состоянии в британском Солбери 4 марта.

Позднее, на фоне этого инцидента, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке из страны более 20 российских дипломатов.

Россия свою причастность к случившемуся категорически отрицает, пообещав зеркально ответь на решение Лондона.

Сергей Скрипаль, осужденный на родине за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году.

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