Британские СМИ рассказали, каким образом отравили Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, подложили в багаж его дочери Юлии прежде, чем она покинула Москву. Эта информация была опубликована в газете Daily Telegraph, которая ссылалась на данные спецслужб.

По одной из версий, отравляющим веществом были пропитаны «предмет одежды, косметика или подарок». Источник издания указывает, что убийцам не составило труда проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль и подложить яд в ее багаж, передает ТАСС.

В полиции также отмечают, что в контакт с отравляющим веществом мог вступить 131 человек. Известно, что в больницу обратились 46 человек, которые опасались за свое здоровье.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что они были отравлены веществом «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Россию. При этом каких-либо доказательств британские власти не предоставляют.