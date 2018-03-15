МИД Израиля осудил отравление Скрипаля, не упомянув Россию

МИД Израиля впервые прокомментировал инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Внешнеполитическое ведомство еврейского государства осудило попытку покушения на экс-сотрудника российских спецслужб.

«Израиль со всей серьезностью воспринимает событие, которое произошло в Великобритании, и решительно его осуждает. Мы надеемся, что мировое сообщество будет сотрудничать, чтобы избежать подобных событий», — говорится в сообщении МИД Израиля.

В ведомстве пояснили «РИА Новости», что под «событием в Великобритании» имеется в виду именно попытка покушения на экс-сотрудника ГРУ.

Стоит отметить, что МИД Израиля, в отличие от многих западных государств, не выдвинул обвинения в адрес России.

Как писал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля. Она утверждала, что экс-сотрудник ГРУ был отравлен веществом под названием «Новичок», которое было разработано российской военной разведкой. К обвинениям присоединились многие западные государства, в том числе США.