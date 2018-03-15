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Лукашевич увидел в «деле Скрипаля» желание Лондона отвлечь внимание от Brexit

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Раскручивая скандал вокруг покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля, британское правительство во главе с премьер-министром Терезой Мэй пытается отвлечь общественность от проблем с Brexit. Об этом сообщает постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Во время заседания постоянного совета ОБСЕ Лукашевич заявил, что раскручивание данной темы призвано отвлечь людей от проблем, которые вязаны с выходом Великобритании из Евросоюза, цитирует ТАСС.

Постпред считает, что во внутриполитической жизни Великобритании в данный момент произошел раскол в консервативной партии и кабинете премьер-министра, который связан именно с Brexit.

В связи с «делом Скрипаля» 14 марта Британия приняла решение выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на действия Лондона зеркально, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила РФ в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери якобы боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

В Кремле заявили, что Москва не имеет никакого отношения к покушению на Скрипаля.

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