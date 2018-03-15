Рябков: РФ будет добиваться доступа к отравившему Скрипаля веществу

Россия продолжит добиваться доступа к веществу, которым предположительно был отравлен бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, будут использоваться все возможные каналы, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, цитирует замглаву российского МИДа «Интерфакс».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не будет пересылать России образец нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

14 марта британские власти объявили о высылке из страны более 20 российских дипломатов.

Москва заявила, что не причастна к инциденту в Солсбери и пообещала зеркально ответить на решение Лондона.