Джонсон заявил об отказе России в образце отравившего Скрипаля вещества

Лондон не будет пересылать России образец нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери 4 марта. Об этом в эфире радиостанции LBC заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

В опубликованном на странице в социальной сети Twitter заявлении радиостанции сказано, что, несмотря на запрос России, Британия не собирается отправлять образец отравляющего вещества в Россию.

Накануне в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить симметрично на решение Великобритании, заявили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, трое были госпитализированы. По информации СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь на данный момент находятся в критическом состоянии.