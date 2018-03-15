Трамп посчитал Россию причастной к отравлению Скрипаля в Британии

Россия стоит за покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Такое мнение сложилось у президента США Дональда Трампа после разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Отвечая на вопрос американских представителей СМИ, стоит ли Россия за нападением на Скрипаля, Трамп ответил «похоже на то» и добавил, что эта ситуация ни при каких условиях не должна было происходить. Также президент США отметил, что находится в тесном взаимодействии с британскими властями по данному вопросу.

В связи с «делом Скрипаля» 14 марта Британия приняла решение выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на действия Лондона симметрично, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Тереза Мэй 12 марта обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой мер в ответ на высылку дипломатов, предложив России «отойти и заткнуться».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала его заявление на своей странице в социальной сети Facebook.