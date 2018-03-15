Прямой эфир
Сюжет:

Трамп посчитал Россию причастной к отравлению Скрипаля в Британии

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия стоит за покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Такое мнение сложилось у президента США Дональда Трампа после разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Отвечая на вопрос американских представителей СМИ, стоит ли Россия за нападением на Скрипаля, Трамп ответил «похоже на то» и добавил, что эта ситуация ни при каких условиях не должна было происходить. Также президент США отметил, что находится в тесном взаимодействии с британскими властями по данному вопросу.

В связи с «делом Скрипаля» 14 марта Британия приняла решение выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на действия Лондона симметрично, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Тереза Мэй 12 марта обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой мер в ответ на высылку дипломатов, предложив России «отойти и заткнуться».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала его заявление на своей странице в социальной сети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев увидел в «деле Скрипаля» подготовку к военному удару по РФ
Путин обсудил с Совбезом отношения с Британией на фоне «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017