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Захарова ответила предложившему России заткнуться британскому министру

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление британского министра обороны, который предложил Москве отойти и заткнуться.

На своей странице в социальной сети Facebook представитель МИДа отметила о том, что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ.

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Захарова также отметила, что несмотря на Конвенцию по запрещению химического оружия Лондон не желает передавать имеющуюся у него информацию и предположила, что Британии есть что скрывать.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая с речью в Бристоле, трансляцию которой вели местные телеканалы, грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер на высылку дипломатов, предложив России отойти и заткнуться.

В связи с «делом Скрипаля» 14 марта Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на действия Британии симметрично, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль якобы боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к покушению на Скрипаля.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. По данным СМИ, они находятся в больнице в состоянии комы.

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