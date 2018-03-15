Захарова ответила предложившему России заткнуться британскому министру

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление британского министра обороны, который предложил Москве отойти и заткнуться.

На своей странице в социальной сети Facebook представитель МИДа отметила о том, что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ.

Захарова также отметила, что несмотря на Конвенцию по запрещению химического оружия Лондон не желает передавать имеющуюся у него информацию и предположила, что Британии есть что скрывать.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая с речью в Бристоле, трансляцию которой вели местные телеканалы, грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер на высылку дипломатов, предложив России отойти и заткнуться.

В связи с «делом Скрипаля» 14 марта Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить на действия Британии симметрично, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль якобы боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к покушению на Скрипаля.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. По данным СМИ, они находятся в больнице в состоянии комы.