Сенатор заявил о плохом воспитании британского министра обороны

Министр обороны Великобритании был плохо воспитан в детстве. Такую позицию высказал порталу iz.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер на высылку дипломатов, предложив России отойти и заткнуться. Заявление было сделано во время его выступления с речью в Бристоле, трансляцию которого вели местные телеканалы.

«Министр обороны Великобритании плохо был воспитан в детстве, если может допускать такие выражения в отношении суверенного государства. А меры Россия будет принимать такие, какие сочтет необходимыми в данном ключе. Думаю, они будут не менее жесткими, чем британские», – сказал Джабаров.

Между тем, Москва в ответ на действия Лондона, заявившего о высылке 23 российских дипломатов, вышлет британских дипломатов в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.