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США допустили введение санкций против РФ в связи с отравлением Скрипаля

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Фото: youtube.com
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Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против РФ в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Конечно, могут быть. Потому что вы говорите о соблюдении Россией конвенцию о запрещении химического оружия и о том, соблюдает ли она свои обязательства по соглашению. Использование химоружия является нарушением», — сказала дипломат на брифинге.

Она напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Также Науэрт подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что «весьма вероятно», за отравлением стоит Россия.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля химикат мог быть произведен в Великобритании.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое. По данным СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь на данный момент находятся в состоянии комы.

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