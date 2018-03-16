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Премьер Австралии поддержал меры Британии против России

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Фото: REUTERS/Leon Neal
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Австралия выразила солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля» и присоединилась к странам, которые поддерживают меры Лондона в отношении Москвы. Об этом сообщается в заявлении представителя офиса британского премьера.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом инцидент с нападением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, в котором обвиняется Россия.

Тернбулл осудил данный «возмутительный акт» и присоединился к Соединенному Королевству в поддержке мер, которые были применены против РФ, сообщает «РИА Новости».

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического газа класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после обвинений сообщила о высылке более 20 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства посоветовал России «отойти и заткнуться».

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