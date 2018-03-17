Постпред при ОЗХО: РФ будет добиваться участия в расследовании «дела Скрипаля»

Россия будет добиваться участия в независимом расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Обязательно», — сказал он.

По словам Шульгина, вещество для отравления Скрипаля с большой вероятностью могло быть создано в одной из лабораторий США или Великобритании.

«Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках», — приводит слова Шульгина «Интерфакс».

Ранее Шульгин призвал Лондон направить Москве официальный запрос по делу о покушении на Скрипаля и его дочери. Дипломат потребовал предъявить материальные доказательства якобы обнаружения «российского следа», однако реакции от Лондона не последовало. Великобритания отказалась предоставить Москве доступ к материалам дела. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ответ на соответствующие просьбы Москва получила лишь отписки.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.