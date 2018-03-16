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Лондон попросил ОЗХО расследовать «дело Скрипаля» под давлением Москвы

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Власти Великобритании попросили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о независимом расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль под давлением России. Об этом сообщает российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

В эфире «Первого канала» посол заявил, что под давлением Москвы британская сторона была вынуждена написать письмо в ОЗХО, где попросила независимого подтверждения собственных выводов в отношении отравляющего вещества.

Также Яковенко назвал сложившуюся ситуацию важным шагом, сообщает «Интерфакс».

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«Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами», — добавил он.

Ранее Организация по запрещению химического оружия предложила Великобритании техническую помощь в расследовании инцидента с покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. 

Сергея и Юлию Скрипаль отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском городе Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в нарушении суверенитета страны, а 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон предложил России «отойти и заткнуться». В российском военном ведомстве, в свою очередь, указали на «крайнюю степень его интеллектуальной импотенции» .

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