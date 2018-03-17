Лондон скрыл от Москвы заключение медиков по состоянию Скрипалей

Российское посольство получило от британского МИДа ноту с подтверждением критического состояния экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но предоставленной информации недостаточно. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Мы только что получили ноту из Форин-офиса о том, что семья Скрипалей находится в критическом состоянии, но для нас этой информации совершенно недостаточно. Британцы по-прежнему скрывают от нас медицинское заключение, у нас нет доступа к пострадавшим, мы не имеем возможности переговорить с врачами», — подчеркнул посол.

По словам Яковенко, Лондон «предлагает верить на слово», не предоставляя фотографий и иных доказательств состояния Скрипалей.

«Мы будем оказывать давление на англичан чисто формальное. К сожалению, они уходят от каких-либо контактов с посольством, информация выдается очень дозированно, в общих чертах, это вот новый стиль британской политики», — добавил российский дипломат.

Бывший российский полковник Скрипаль и его дочь были отравлены в парке британского города Солсбери 4 марта. По утверждению британской стороны, к покушению на Скрипалей причастна Россия.