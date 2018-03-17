Прямой эфир
Сюжет:

Лондон скрыл от Москвы заключение медиков по состоянию Скрипалей

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство получило от британского МИДа ноту с подтверждением критического состояния экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но предоставленной информации недостаточно. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Мы только что получили ноту из Форин-офиса о том, что семья Скрипалей находится в критическом состоянии, но для нас этой информации совершенно недостаточно. Британцы по-прежнему скрывают от нас медицинское заключение, у нас нет доступа к пострадавшим, мы не имеем возможности переговорить с врачами», — подчеркнул посол.

По словам Яковенко, Лондон «предлагает верить на слово», не предоставляя фотографий и иных доказательств состояния Скрипалей. 

«Мы будем оказывать давление на англичан чисто формальное. К сожалению, они уходят от каких-либо контактов с посольством, информация выдается очень дозированно, в общих чертах, это вот новый стиль британской политики», — добавил российский дипломат.

Бывший российский полковник Скрипаль и его дочь были отравлены в парке британского города Солсбери 4 марта. По утверждению британской стороны, к покушению на Скрипалей причастна Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отдел по контршпионажу создадут в Германии из-за «дела Скрипаля»
Спецпосланник Макрона призвал стороны «дела Скрипаля» успокоиться

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017