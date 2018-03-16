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Спецпосланник Макрона призвал стороны «дела Скрипаля» успокоиться

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Фото: Global Look Press/Pascal Potier
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Сторонам скандала с «делом Скрипаля» необходимо успокоиться, считает спецпосланник президента Франции Эммануэля Макрона по России Жан-Пьер Шевенман.

«Не думаю, что нервозность — хорошая позиция для отношений», — сказал дипломат.

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«Необходимо справиться с эмоциями, связанными с ситуацией в Великобритании», — считает он.

Тем не менее он всё же высказался за «необходимое пояснение» со стороны России. «Это те факты, что нужны следствию», — цитирует спецпосланника «РИА Новости».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском городе Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Москву в причастности к инциденту, а 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон предложил России «отойти и заткнуться». В российском военном ведомстве, в свою очередь, указали на «крайнюю степень интеллектуальной импотенции» Уильямсона.

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