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Минобороны РФ заявило об интеллектуальной импотенции британского министра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Риторикой базарной хабалки» назвали в Министерстве обороны РФ грубый выпад главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона, посоветовавшего России «отойти и заткнуться», комментируя возможность принятия Москвой ответных мер на высылку российских дипломатов из Лондона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», — цитирует заявление Конашенкова телеканал «Звезда».

Великобритания, по словам представителя российского военного ведомства, давно превратилась «в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций». К ним он отнес в том числе британскую «Обсерваторию прав человека в Сирии» и созданные британским офицером разведки якобы сирийские «Белые каски».

По мнению Конашенкова, всё это является только лишним подтверждением не только ничтожности обвинений Лондона в адрес Москвы, которые слышны на протяжении последних лет, но и полного ничтожества самих обвинителей.

Конашенков подчеркнул, что в РФ давно выработан стойкий иммунитет к фейковым обвинениям Британией России во всех смертных грехах.

Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале вооруженных сил Ее величества», — резюмировал официальный представитель Минобороны.

Напомним, накануне министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал Москве во время пресс-конференции не отвечать на высылку Лондоном российских дипломатов, заявив, что «России следует отойти в сторону и заткнуться».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила Москву в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Мэй заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона.

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