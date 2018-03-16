Лавров подтвердил высылку британских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона.

«Конечно, будем», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь, которых обнаружили в Солсбери, отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в РФ. Позднее Лондон объявил о высылке российских дипломатов.

Москва отвергла причастность к этому инциденту и пообещала зеркально ответь на решение британских властей.