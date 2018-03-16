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Москва определилась с ответными мерами в отношении Великобритании

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Москва завершила подготовку ответных мер на действия Лондона и в ближайшее время Лондон будет оповещен о принятых решениях. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала Захарова в беседе с телеканалом RT.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон утверждает, что он был отравлен веществом под названием «Новичок», которое разработала российская военная разведка.

Каких-либо доказательств британская сторона так и не предъявила, на что неоднократно указывали российские власти. Тем не менее многие западные государства, в том числе США, поддержали позицию Лондона.

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