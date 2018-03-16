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Кремль назвал обвинения в адрес Путина по «делу Скрипаля» нарушением дипломатических приличий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль назвал обвинения в адрес президента России Владимира Путина в причастности к «делу Скрипаля» шокирующим и непростительным нарушением дипломатических приличий.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что РФ не имеет никакого отношения к этой истории», — приводит слова пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.

Ранее в пятницу, 16 марта, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение об атаке на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Солсбери с применением отравляющего вещества отдал лично президент РФ.

12 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

По ее словам, использованное для атаки вещество якобы было произведено в России. При этом никаких доказательств британская сторона не представила.

Позднее Лондон объявил о высылке из страны российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва отвергла все обвинения и пообещала принять зеркальные меры.

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