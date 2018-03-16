РФ предупредила Лондон об ответственности за клевету после отравления Скрипалей

Официальный Лондон будет привлечен к ответственности, если обвинения в адрес России по «делу Скрипаля» останутся бездоказательными.

«Мы, кстати, их предупредили, что если у них за душой ничего нет, то придется отвечать за клевету против Российской Федерации», — заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Памятуя примеры прошлых лет, почему мы сейчас должны верить на слово госпоже Терезе Мэй», — отметил он.

Постпред призвал предъявить фактические доказательства, отмечает «Интерфакс».

ОЗХО предложила Великобритании техническую помощь в расследовании инцидента. Лондон под давлением России попросил организацию о независимом расследовании покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Их отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском городе Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Москву в причастности к инциденту, а 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов.