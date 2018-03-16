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СК возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовные дела по фактам покушения на убийство Юлии Скрипаль и об убийстве Сергея Глушкова, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи готовы к совместной работе с правоохранительными органами Великобритании.

Сергея и Юлию Скрипалей отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском Солсбери. Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к этому преступлению и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти и заткнуться». В российском военном ведомстве, в свою очередь, указали на «крайнюю степень его интеллектуальной импотенции».

Предприниматель и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в британской столице 12 марта. В 1990-е годы он занимал должности заместителя руководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот». 

Расследованием обстоятельств смерти Глушкова в Великобритании занимается контртеррористический отдел полиции.

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