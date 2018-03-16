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ОЗХО предложила Лондону помощь в расследовании «дела Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила Великобритании техническую помощь в расследовании инцидента с покушением на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Эксперты организации ожидают, что в ближайшее время в этой связи будут предприняты некоторые шаги. Ранее заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что для анализа расследования покушения на Скрипаля и его дочь Юлию в Лондон были приглашены эксперты ОЗХО, сообщает РИА Новости.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском городе Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к инциденту, а 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон грубо посоветовал России «отойти и заткнуться». В российском военном ведомстве, в свою очередь, указали на «крайнюю степень его интеллектуальной импотенции» .

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